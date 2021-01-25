【政新鮮】部桃疫情擴大隔離5千人 董智森轟：志得意滿的後果(攝影剪輯/陳宏睿)

部立桃園醫院群聚事件持續，中央流行疫情指揮中心宣布回溯隔離措施，估計5000人居家隔離。對此，資深媒體人董智森表示，民進黨如今防疫出現大麻煩，就是因為他們太過於志得意滿，才造就現在的後果，痛批陳時中怎麼可能比楊志良、邱淑媞還懂公共衛生？但卻聽不進建議，直呼台灣根本不可能向大陸一樣出現「李文亮」，只要講話讓民進黨不爽，就會被圍剿、被移送！

董智森接受中時新聞網專訪時指出，現在民進黨有很強的媒體、網路控制能力，但卻不好好善用大內宣去宣導防疫，卻是利用這些媒體來打擊政敵；如今的疫情會變得這麼的不可收拾，都是因為陳時中犯了許多錯誤，但是大家卻因為害怕政府的言論打壓，不敢質疑，才造就這種結果。

董智森指出，楊志良也曾是衛生署長，也是台大公衛所的教授，他來做公共衛生絕對不會比牙醫出身的陳時中還要外行；而邱淑媞也曾在宜蘭以及台北當過衛生局長，後來也曾在中央擔任國民健康署的署長，醫療經驗也是非常豐富。他們提出來的建議都相當有用，但陳時中卻不肯在第一時間去接受，到情況快失控了才來亡羊補牢，這樣子是正常的嗎？

當然，所有人對醫護都相當支持。董智森指出，但大家都希望指揮中心不要因為過去一年的防疫成就志得意滿，進而出現防疫破口，這次防疫危機剛好卡在接近過年的期間，不知有多少人因為這次疫情被破壞了團圓的機會，希望指揮中心可以繃緊神經，不要再有疏漏了！

(中時新聞網)