男團INFINITE成員金明洙（L）是隊裡的門面擔當，不但歌舞俱佳，更主演了多部知名韓劇，日前申請加入海軍陸戰隊合格通過，宣布將於2月22日入伍，讓粉絲相當不捨，而他為了體恤粉絲在未來的一年半都很難見到他出現在螢光幕前，即使忙於拍攝電視劇，依然用心製作單曲，並且積極和工作人員討論舉行演唱會的可能性，最終決定在入伍前2天舉辦線上粉絲見面會「Remember US」。

在台韓擁有高人氣的金明洙，曾來台舉辦個人見面會，門票火速秒殺，隨著團體成員陸續入伍，他也於2019年離開原本的經紀公司，將工作重心轉往戲劇，主演《漢摩拉比小姐》、《僅此一次的愛情》等劇，還有《暗行御史·朝鮮秘密搜查團》熱播中，不過歌迷都還是很想念舞台上的他，他一宣告於2月2日發行出道11年來的首張單曲《Memory》，紛紛感動直呼：「INFINITE的L回來了！」

台灣粉絲也不用擔心會因疫情錯過最後和偶像相聚的時刻，「2021金明洙[Remember US]線上粉絲見面會」見面會將由friDay影音在台直播，售票時間自1月26日10時至2月20日15時止。遠傳friDay影音更推出限量「摯愛明洙限量票」，不但有精美贈品，包含最新專輯CD、紀念票券、照片，若在2月4日前購買，還有機會抽到專屬通話視訊、自拍照和親筆簽名等珍貴禮物。

(中時 )