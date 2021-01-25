國民黨團書記長陳政顯說，國民黨團市議員將各自前往會合。（陳世宗攝）

民進黨市議員賴佳微指出，明天希望跟北捷局的工程人員及專家學者提出詢問及了解。（陳世宗攝）

台中捷運試運轉6天就發生斷軸事件，全面停駛並進行36組軸心更換中；市議員都很關心聯結器軸心斷裂後，目前更換及測試情形。台中市議會26日上午各黨派將兵分多路前往北屯機廠的主維修廠及北屯總站視察，實地了解台中捷運聯結器軸心改善作業情形，。

民進黨團總召謝明源指出，民進黨團議員及助理們26日上午9時在市議會民進黨團集合後，搭乘市議會的交通車，前往中捷公司北屯場站會勘考察，深入了解聯結器軸心斷裂後目前更換及測試情形；同時考察目前優化連結器的情況。

國民黨團書記長陳政顯表示，交通局邀請台中市議會議員於26日，到北屯機廠裡面的主維修廠及北屯總站，視察台中捷運聯結器軸心改善作業情形；國民黨團逐一連絡黨團各議員，明天自行前往北屯總站會合視察。超黨派及無黨市議員們，亦將自行前往視察。

交通局長葉昭甫說，受到新冠肺炎疫情擴大影響，部分議員擔心空間問題；因北屯機廠的空間很大，屆時維修人員會暫停；防疫期間若人數不太多，視察議員可同時間進行不用分批；中捷及北捷人員將針對議員的提問，逐一說明與答覆。

民進黨市議員賴佳微指出，希望透過明天視察，獲得更多的溝通及交流，知道捷運現在狀況是什麼情形？川崎重工及北捷局都會在場，讓議員真正到現場看，看新舊軸心的差異，了解問題點是什麼，一探究竟？新的軸心雖提高了強度，但議員還是有很多的疑問及質疑，希望跟北捷局的工程人員及專家學者提出詢問及了解。

(中時 )