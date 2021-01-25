110學年度學測英文科考試期間，驚傳有一隻寵物鼠突然竄出，爬上一名女學生的脖子，害她嚇到當場跌坐在地。今（25）日傍晚大考中心還原事發經過，曝光了「肇事者」的身分，其實不是老鼠而是「蜜袋鼯」。

今年的學測已經在23日結束，但有一篇貼文卻在網路上流傳，指出考試期間有人把寵物老鼠放在書包中帶進考場，沒想到考到一半牠竟爬到一名女學生的脖子上，讓她嚇得跌坐在地、不斷大叫，同時也嚇壞了整間教室的考生和老師，沒有人敢上前幫忙，直到主人出手把老鼠拿下。

對此，中山女高表示確實有收到家長投訴，並表示一定會盡力給予協助；大考中心也證實有這起事件，傍晚時分也曝光了詳細的事發經過，釐清原來真正的「肇事者」並不是老鼠，而是「蜜袋鼯」。

大考中心經過初步了解，22日考英文科時，有考生在寵物袋裝進蜜袋鼯並放在隨身包包中，進入考場時一併放置於臨時置物區，但可能因寵物袋口沒有綁牢，在考試開始60分鐘後，蜜袋鼯自行掙脫並跑到鄰近考生的身上，該名考生察覺異狀後有拍打、發出聲音，還因不穩跌坐在地上。

監考人員發現後，也即時上前關切，並在寵物主人的同意之下，將蜜袋鼯重新裝回袋內，將由場外巡場的試務人員帶回試務中心。經過現場回報，試務中心評估受影響和處理時間，延長該間教室考試時間5分鐘；受蜜袋鼯直接影響的考生，也在家長要求下於23日移到其他考場考試。

大考中心表示，關於攜帶蜜袋鼯考生的違規處置，會先將所有資訊蒐集起來後，移請考試委員會審議，如果直接受到該起事件影響的考生提起申訴，大考中心也會將考生受到影響的狀況通報給該委員會處理。

(中時新聞網)