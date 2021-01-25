幾乎所有情侶交往一段時間就會發生性關係，多數人也會留下甜美的回憶，但一名女網友卻抱怨，與男友第一次愛愛時「男友不敢看、不敢摸我那裡」，全程也只花3分鐘，貼文一出引發熱議，有男網友回應留言：「我也不喜歡摸女生那邊，所以要做的話一定會關燈」。

這名女網友在Dcard貼文以「男友不敢看＆摸我的那邊」為題，表示男友認為女生的私密處長得很可怕，兩人第一次發生性行為時「他發現我很濕，嚇到整個軟掉」，最後只顧著自己射出來，過程只有3分鐘，也不敢摸摸，不知如何是好，只好發文求助網友。

網友看到貼文紛紛留言「他大概需要一點時間適應吧」、「這應該有一點恐女症狀吧」、 「這是什麼草食男」、「感覺人類快喪失繁殖能力」、「我是女生也不敢看耶」、「其實我自己是女生，有時候也覺得蠻可怕的」。

另有網友回應「妳確定他喜歡的是女生嗎」、「他喜歡男生」、「妳要先確定性向啊」、「我覺得他是Gay」。不過也有網友表示「說實話，我也不喜歡，但為了女友的性福可以忍」、「我也不喜歡女生那邊，所以要做的話一定會關燈做」、「每個人的私處長得都不一樣，妳這樣描述很難判斷問題在哪一方」。

(中時新聞網)