Sounds like the ⁦@Olympics⁩ Committee could soon be open to other venues with 70% of Japanese want Tokyo Games to be canceled or delayed. #ComeToFlorida 🇺🇸 🇮🇹 🇩🇪 🇬🇷 🇬🇧 🇯🇲 🇫🇷 🇨🇱 🇲🇽 🇨🇦 🇯🇵 🇪🇬 🇮🇳 🇳🇴 🇦🇺 #WinGoldInFlorida 🏅 https://t.co/xe8tvzsLvk — Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 25, 2021

2020東京奧運因為新冠肺炎全球大流行，從去年延到今年，不過目前狀況仍有許多未知數，也有傳聞日本政府計劃取消，美國佛羅里達州財務長帕卓尼斯（Jimmy Patronis）透過推特表示，歡迎東京奧運改到佛州舉辦。

佛羅里達州當地媒體FOX 35 Orlando報導指出，帕卓尼斯最近在推特留言給國際奧會（IOC），建議IOC應該考慮讓佛州承辦東京奧運，理由是「世界上沒有其他地方可以提供像我們這樣的好地方。」

帕卓尼斯今天繼續寫道：「有70％日本民眾希望東京奧運取消或延期，看起來國際奧會可能會考慮其他場館。」帕卓尼斯最後的標記還註明「在佛羅里達贏得金牌吧」為佛州拉票。

外媒指出，東京奧運及帕運預計會有超過1萬5千名運動員參與，對於防疫上會是一大考驗，3月可能會是決定東奧命運的最後期限，IOC預計3月7日到12日在希臘雅典開會，屆時會員國代表要針對IOC主席巴赫（Thomas Bach）不反對擔任第二期奧會主席的重新投票，3月

25日則要展開東京奧運聖火傳遞活動，去年3月宣布東奧延期的日子，就是開始聖火傳遞前2天公布的。

(中時 )