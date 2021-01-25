拜登總統的施政優先事項當中，並不包括前總統川普提議「空軍一號改色計畫」。白宮新聞秘書珍·普沙奇（Jen Psaki）在上周五的簡報會說：「總統沒考慮過空軍一號的配色方案。」

軍事網(Military.com)報導，2018年，川普與CBS晚間新聞的主持人傑夫葛洛爾（ Jeff Glor）對談時，提出他打算更改總統專機的塗裝，他展示自己覺得滿意的空軍一號方案，配色以深藍、白、紅為主，機尾上還有美國國旗。

目前美國總統專機的塗裝是甘迺迪時期的配色，1962年，甘迺迪總統以淺藍色與白色為基調，以及一道窄金線環繞機身，被稱為「甘迺迪淺藍」，而且之後就沒有變更過，即使美國總統座機在1990年有過更改機種，從原本的波音707座機改成波音747，但是新座機仍沿用「甘迺迪淺藍」。

川普在接受訪問時，認為原有的「甘迺迪淺藍」不夠呈現美國的愛國主義，應該要有紅色、白色和藍色都具備。但是，他只討論空軍一號的外觀，而沒有討論到更換座機的議題。

現在的空軍一號已服役了30年，也到了更換座機的時候。先前川普表示買新飛機不划算，主張找２手機來修改，2016年，美國空軍與波音公司簽訂了一份合約，開始進行VC-25總統專機的改裝計劃，去年開始對２架波音747-8型第１架進行改裝。

據DefenceOne網站在2017年的報導，這架飛機原本在2013年俄羅斯航空公司Transaero所訂購，但是後來該公司倒閉了，飛機也就沒有交付，因此飛機狀況不錯。

負責對飛機升級的美國空軍裝備司令部在2020年3月表示，飛機改裝的第一階段包括「在飛機的前、後機身，都要切開較大的蒙皮和結構區域，用以安裝兩個新製造的外板。」

指揮官說，這些大型外板包含結構升級，以及其他的出入開口，包括飛機內部的樓梯。

波音公司官員說，在2019年的主要工作是飛機的內部陳設、發動機與輔助動力裝置的升級，其他更新還包括電力系統、任務通信系統，醫療設施，和自主防衛設備等等。

美國空軍還有一個計畫，就是「超音速總統客機」。2020年8月，美國空軍、總統和行政空運管理局，與一家新興的航太公司「Exosonic」（意為超音速）簽訂了一份100萬美元的合約，開始設計和開發１馬赫行政專機的概念。

同月，一項價值150萬美元的研究合約，給另一家初創公司Hermeus Corp，他們試著開發5馬赫的商用飛機，開始研究如何修改其商業原型機，並且可應用在軍方VIP機隊。

(中時新聞網)