日本逐格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》自1月5日開播以來，雖僅播出4集，且一集長度不到3分鐘，卻迅速於台灣、日本接連爆紅。片中橋段不只成為各大粉絲專頁最愛用的哏，還引發飼養天竺鼠風潮。不少民眾開始自製羊毛氈天竺鼠玩偶，自娛娛人。但台灣代理商木棉花也提醒，目前《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣尚未推出正版周邊商品，若民眾自製相關商品販售，恐有觸法疑慮。

木棉花行銷部活動企宣張尹慈表示，《PUI PUI 天竺鼠車車》周邊商品詢問度相當高，團隊已在研擬相關方案提案給日方。因這部動畫走紅速度快，連日方正版周邊也只有拼圖及聯名蛋糕、大阪燒等，雖大眾引頸期盼周邊商品，但只能再耐心等待後續消息。

張尹慈表示，台灣與日本播映動畫時間同步，第1集動畫已累積有395萬瀏覽次數，第2集及第3集的點閱率也超過200萬，26日上架第4集，可望締造更高漲幅，「天竺鼠車車的劇情簡單，沒有任何臺詞，篇幅短，因此特別好傳播，分享速度就會很快。」

日本知名動畫評論家藤津亮太日前受日媒採訪分析，《PUI PUI 天竺鼠車車》以羊毛氈戲偶為主，其柔軟、溫暖特性與天竺鼠主題一致，構成可愛的角色，天竺鼠的叫聲和動畫也十分逼真，作品世界觀讓人有想像空間。種種因素，都是構成爆紅現象背後的原因。

《PUI PUI 天竺鼠車車》目前規劃共有12集。片中打造一個天竺鼠成為車輛的奇異世界，丟給警車幾根胡蘿蔔，就能讓牠們暫時放棄追捕壞人；臨時停車，撕一片蔬菜給天竺鼠車車，就能讓牠們耐心等候。但這些天竺鼠車車不光是外型可愛，也非常正義，能在車水馬龍中為救護車闢道，也暗暗協助警方捉拿搶匪。

片中主角共有5位。其中名為「馬鈴薯」的主角原型，來自導演見里朝希的姐姐見里瑞穗所飼養的同名天竺鼠，片中的天竺鼠叫聲也是由牠而來。見里朝希於官網透露，世上總有許多如道路壅塞等令人沮喪的交通狀況，若擁有圓眼睛的天竺鼠成為汽車，看著前方的天竺鼠屁股，許多煩心狀況也是能釋懷的。期盼藉作品讓大眾獲得療癒。

(中時 )