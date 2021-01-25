日劇《天國與地獄》，講述綾瀨遙飾演的刑警「望月彩子」與高橋一生飾演的變態殺人魔「日高陽斗」，在一次調查追捕過程中靈魂互換。從靈魂互換的老梗題材玩出新花樣，首播就開出16.8％極佳收視，立刻登上同檔期日劇收視冠軍。新一集中，高橋一生放送全裸入浴的養眼鏡頭；綾瀨遙則在換身後性格大變，在家中主動脫衣色誘同居人柄本佑，還以女上男下姿勢將對方撲倒在床上。

高橋一生除全裸入浴，放送好身材福利，也展現超強演技，不僅在當殺人犯時，心懷鬼胎的眼神讓人看得發寒，在住入女人魂後，又能立刻變得嬌滴柔弱，讓影迷們紛紛直呼「和綾瀨遙本尊神同步」。高橋一生受訪時也透露，拍攝前就有去揣摩綾瀨遙的外在儀態，並深入到內心，直喊詮釋起來壓力很大，「因為綾瀨遙本人非常可愛，我模仿起來得非常小心」，深怕得罪女神眾多粉絲。

綾瀨遙同樣演技獲好評，在變身後當起令人毛骨悚然的殺人犯，不時露出詭異微笑，還會man爆怒吼，不過殺人魔卻比刑警更懂的當女人，他不只開始化妝打扮，讓警察同事們看傻眼，回到家中還勾引起柄本佑飾演的同居人「渡邊陸」，主動脫衣將對方撲倒壓床。對於雙面角色，綾瀨遙本人也坦言難度很高，她說：「光是演男性就非常的困難，更何況還是個殺人魔！」

演員們上節目宣傳時，被問到感到幸福的時刻，柄本佑說是在一整天工作結束後，好好吃一頓高熱量的麵食，綾瀨遙也同感表示：「因為我若開始拍電視劇會很忙碌，我都會趁在進組之前的幾天，大吃蕎麥麵，還會從中午就開始喝酒，會有一種非常奢侈的感覺！」曝光自己私下「酒鬼」的反差一面，讓在場的人聽聞都相當驚奇。《天國與地獄》每週一在friDay影音上線。

(中時 )