大陸國家主席習近平25日晚間在北京以視訊方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會並致詞。面對全球政經新格局，習近平強調，要堅持透過制度和規則來協調規範各國關係，反對恃強淩弱，不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。規則一旦確定，大家都要有效遵循。「有選擇的多邊主義」不應成為我們的選擇。

習近平此次講話特別強調，國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家發號施令。

習近平還說，在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

他特別指出，科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。習近平還強調，人類面臨的所有全球性問題，任何一國想單打獨鬥都無法解決，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。

習近平還指出，聯合國憲章是公認的國與國關係基本準則，要維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，維護多邊機構的權威性和有效性。

(旺報 )