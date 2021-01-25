遊戲零售連鎖店 GameStop(美股代號：GME)近期遭到做空機構香櫞研究（Citron Research）看衰，並對看好GME的投資人稱「牌桌上的輸家」，卻引爆美國網路論壇Reddit網友激烈情緒，甚至導致該檔股票22日一度大漲70%、觸發熔斷機制，本周一(25日)盤前仍大漲超過50%。

截至台灣時間25日晚間9點15分，GME盤前股價大漲32.96美元或50.70%、暫報97.97美元。據CNBC等外媒報導，這起事件發生自香櫞研究21 日透過 Youtube貼出經營合夥人 Andrew Left所錄製7分鐘的影片，認為GME股價將大幅崩跌至20美元的5大理由，包括GME本益比被高估，仰賴實體店面的經營模式將受到影響，導致這家遊戲零售商的營運面臨嚴重打擊，但投資人卻完全忽視這些問題，若以未來1年的財報數據來預估，GME的本益比已經超過50倍。

然而，這段影片卻被轉載至Reddit 旗下高人氣論壇 WallStreetBets討論，不少網友表示，他將持續抱有這檔股票，甚至呼籲其他網友也買進這檔股票。根據推估，GME的融券放空股數，相當於在外流通股數的141%，因為GME的股價軋空的帳面虧損金額高達 17.4 億美元。

GME自1月初宣布更動董事會名單至今，該檔股票已經上漲超過245%，該公司也跟上PS5跟新一代X Box主機熱銷帶來的熱潮，宣布將繼續補貨這些產品。不僅是GME爆發軋空行情，近期才跟臉書和解的黑莓（BlackBerry）股價表現也相當亮眼。

(中時新聞網)