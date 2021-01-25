美國企業研究所訪問學人莫勒(John D. Maurer)日前投書「國防新聞」，表示隨著拜登入主白宮，馬上會發現自己身處內外交迫的窘境。為回應全球挑戰，莫勒認為，拜登有必要持續進行核武現代化，以維持對俄國與大陸的核嚇阻，防止核武擴散，進而維護美國國家安全。

莫勒指出，前總統川普挑戰大選結果，造成政權過渡充滿動盪，並成為拜登上任就必須面對的難題。然而，強權如俄國與中國大陸，逐漸加強對美國全球領導地位的挑戰；加上身處危險大千世界的美國盟友，卻因川普政策而感到為美國拋棄，這些挑戰都有待拜登回應。

面對這些難題，拜登政府似乎有意放緩或停止美國核武庫的現代化；但莫勒警告，考量到拜登國家安全的目標為維持對大陸、俄國的核嚇阻，重建軍備管制與停止核擴散，此時減緩核武現代化將帶來災難性結果。因為，這樣的做法既無法節撙經費，長遠來看更造成美國國家安全的嚴重傷害。

面對中共與俄國帶來的戰略挑戰，核武現代化是拜登達成強化美國力量目標的必要元素。由於美國傳統軍力的優勢，許多美國人把核武看作歷史遺留下的灰燼，與21世紀的灰色區威脅、網路攻擊愈來愈脫節。

不過，美國得對手們肯定不認同這樣說法。大陸與俄國正快速現代化其核武庫，其將核武視為在危機中脅迫美國與盟友領導人的關鍵。抵抗這股強制力量有賴美國與盟友領導人站在一起，並對美國核武庫產生的嚇阻能力深具信心，而強大的核嚇阻則來自紮實的核武現代化。

莫勒還提到，核武現代化對未來軍備控制也是必需品。拜登已表態有意延長《新戰略武器裁減條約》(New START )，該條約限制美國與俄國核武庫規模，讓美國重建核力量獲得喘息空間。不過，目前強權間的戰略武器限制的未來仍充滿不確定性。

與中共、俄國等對手重建新軍備控制，固然需要政府一體(whole of government)的努力，但同樣需要美國核武現代化；否則，難以刺激對手走入談判桌上。透過放緩美國核武現代化來達成進一步的武器限制，反倒容易弄巧成拙。

如果大陸與俄國發現美國會自行裁減核武力量，北京與莫斯科便不會接受華府限制核武的提案。換言之，如果拜登希望New START得以延長，核武現代化將成為白宮的槓桿。

最後，對核武能力的現代化有助於核不擴散，這也是拜登政府另一項優先項目。除嚇阻對美國本土的攻擊外，美國的核保護傘也涵蓋全球各地的盟友。如果有使用的必要，核武部隊象徵美國防衛盟友承諾的再保證，而讓美國合作夥伴無須發展核武。甚至，即使國際緊張隨之升高，擁核國的數字也會保持在較低的狀態。這種核抑制戰略已證實相當成功，卻有賴於美國對核武威脅再保證的可信度。

莫勒警告，放緩現代化的腳步卻削弱美國信譽。這反映出美國並沒有把對手核嚇阻能力當回事，也不會維持過去核保護傘的承諾。當美國無意投資其核承諾時，盟友被迫追求獨立能力，以因應與日俱增的威脅。

面對預算緊縮與跨國挑戰，放緩核現代化步調的論述格外誘人；但拜登政府必須抵擋魔鬼的誘惑。雖然現代化所花費的數字可能驚人，卻不是最嚴重的成本動因。因此，想透過放緩甚至停止核現代化，以達成預算平衡的想法，最終可能相當失望。

從另一個角度來看，核武現代化的延宕卻嚴重減弱拜登的戰略目標；不論是維持對陸、俄的核嚇阻，還是軍備管制，又或者是核不擴散。為保證美國安全，拜登有必要盡快承諾完整更新美國核三位一體能力。

(中時新聞網)