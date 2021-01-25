受到新冠肺炎疫情影響，人安基金會因應防疫政策，將每年舉辦的「寒士吃飽30」尾牙宴首次改為送禮到家，準備2萬份年禮與應急紅包，關懷街友、寒士、單親媽媽等服務中的個案，讓大家都可以過個好年，23日更特地邀請「雙金影后」陳淑芳站台，呈上年禮中的豐盛菜餚，對於桃園醫院群聚擴大感染事件，陳淑芳說「都知道台灣是最幸福的，防疫措施非常周全」，也不忘呼籲「最近要更加小心，勤洗手、戴口罩一定要做好，希望大家都能遵守」。

同樣身為單親媽媽的陳淑芳昨在活動中，不僅準備了年禮中的8道佳餚，為在餐廳擔任清潔工，靠著微薄薪水獨自扶養女兒的寒士代表阿欣一一上菜，也親手幫對方繫上圍巾，讓阿欣感動直呼「太幸福了」。陳淑芳表示，她的人生也不是一路順遂，所幸在低潮時受到許多人的幫助，現在算是過得還可以，就希望能夠回饋給社會，聽到這次的「寒士吃飽30」募集狀況尚不足額，立刻答應來幫忙宣傳，還當場自掏腰包5000元的加菜金。

去年在第57屆金馬獎上憑藉《孤味》拿下最佳女主角，又靠著《親愛的房客》奪最佳女配角，陳淑芳在訪問時也搞笑說自己要特別澄清，從去年8月開始至今真的都沒賺到錢，她表示大家都以為她領了很多錢，因為以往金馬獎都會給得獎者獎金，但她這一屆剛好比較拮据，取消了獎金制度，所以一毛錢都沒拿到，不過她說「我有戲演就好了，管他有沒有錢，我只要有一點都很願意作公益」，希望可以透過自己的力量，幫助更多需要的人。

(中時 )