根據歐洲能源知庫Ember與Agora Energiewende 25日公布的最新年報顯示，再生能源在2020年首度超越石化燃料，成為歐盟的主要電力來源。

報告顯示，風力與太陽能等再生能源在2020年為歐盟27個會員國提供38％的電力，煤和天然氣等石化燃料貢獻37％的電力。Ember與Agora Energiewende自2015年開始追蹤歐盟的電力來源狀況。

再生能源占歐盟的電力來源比重逐年提升，風力與太陽能發電自2015年來增加將近一倍，且至2020年底止，占歐盟國家20％的電力來源。在此同時，2020年歐盟燃煤發電所貢獻的電力銳減20％，僅占整體能源比重的13％。

就個別國家來看，丹麥的風力與太陽能發電占整體電力來源比重最高，提供該國2020年61％的電力需求。愛爾蘭和德國的比重分別為35％和33％。此外，再生能源占整體電力比重低於5％的國家，則有斯洛伐克和捷克。

氣候與能源智庫Ember資深電力分析師瓊斯（Dave Jones）透過聲明稿表示，「風力與太陽能快速成長，導致燃煤發電萎縮，但這只是開始。」

瓊斯指出，歐洲仰賴風力與太陽能發電，目的不僅是在2030年前讓燃煤發電逐步退場，也打算逐漸減少使用天然氣發電，以取代核能發電廠，並滿足快速增加的電力需求。

2020年防範新冠肺炎疫情擴散的封城措施，降低全球電力需求。報告指出，歐洲2020年的電力需求減少4％，不過疫情並未影響歐洲再生能源發電的進展。

德國柏林再生能源智庫Agora Energiewende執行理事葛拉金（Patrick Graichen）在聲明稿指出，後疫情時期的經濟復甦切莫不能減緩氣候行動，因此我們需要更強有力的天氣政策，例如歐洲綠色協議（European Green Deal），確保穩定的進展。

(工商 )