資金持續流向股票基金和債券基金，富達投信表示，整體股票基金連4周買超，其中以國際股票買超居各區域之冠。美股基金與歐洲股票型基金皆為淨流入；整體債市連11周買超，若以債券種類區分，北美債買超最多。

富達投信指出，根據資金流向來看，在單一國家股票資金流向， 以南向資金流入港股表現最佳，買超逾123億美元；大陸、巴西資金流入力道不減。區域股票基金資金流向，以國際股票奪冠，成熟市場中美國、歐洲、日本單週皆為淨流入。至於產業類股資金流向，科技股連續17周買超。醫療保健、生技股買超居各產業之冠。金融類股則買超逾23億美元則為32周最大買超。

另債券基金同樣吸金，亞太區不含日本債券基金則連續32周買超；新興市場美元債則連續17周買超。

富達投信進一步指出，儘管面臨疫情蔓延讀不確定因素，多數經濟數據動能確實呈現回落，但在大陸公布較佳GDP數據、歐洲政治面疑慮緩解、美國拜登順利就任第46任總統後相關財政刺激方案亦隨之出爐等利多因素激勵下，主要國家股市上周皆呈現上揚格局。但在上周主要企業財報公佈後，市場投資人持續將關注焦點放回到成長動能較佳的相關類股、形成上周較大的轉折。此外，上周債券殖利率維持在相對區間盤整、也使得市場得以進一步消化債券殖利率過去幾周的反彈、並未對市場造成進一步負面衝擊。

後續觀察重點，富達投信說，仍在於各國對於疫情的控制以及美國財報公布狀況，預估市場仍存會呈現出較大波動的態勢，新興市場股市、債市、匯市表現亦將為投資人關注焦點。

(工商 )