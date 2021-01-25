高雄市議員黃捷日前與網紅486先生拍影片，影片內容竟是在消費已故的前高雄市議會議長許崑源，這讓許多人相當不齒，網紅歷史哥就發文指出，過去許議長曾表示過他對黃捷相當看好，但如今黃捷卻是用這種冷言冷語來回應，這種人格特質實在是相當恐怖，感嘆「黃捷真的是讓議長失望了！」

黃捷在486先生的節目中與其一搭一唱，消費許崑源議長，影片中486直嗆黃捷在議長告別式時「面對這些癟三有什麼好哭的？」而黃捷則回「自己也是有點自責，覺得不應該呈現這樣那麼脆弱的一面」、「那個現場讓我感覺敵意很重」、「好像講得我是殺人犯一樣。」

歷史哥今(25)日在臉書發文指出，許崑源議長生前曾對黨團成員表示，時代力量是小黨只有兩席，要給他們機會可以問政質詢，「黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途」，要讓她有多一點機會表現。如果要對付，就對付民進黨。

但黃捷如今卻和486一搭一唱嘻笑怒罵，消費亡者，讓歷史哥不禁為許前議長感到不值！網友也紛紛表示「綠的大多這種德性吧，不知感恩」、「再過幾天，叫妳哭笑不得」、「沒良心！沒是非！若不罷掉、豈有天理」、「罷了黃捷，以告慰許議長在天之靈」、「鳳山清捷隊加油」。

(中時新聞網)