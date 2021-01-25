在萊豬風暴、本土防疫出現破口，以及行政院不斷有官員出包之後，社會上開始瀰漫對蔡政府執政的不滿，蔡總統和蘇揆的民調也一路下跌。不過，根據一份最新民調顯示，蔡總統的滿意度回升到57.8%；蘇揆的施政滿意度也擺脫死亡交叉，上升到52%。這份民調也引起網友熱議，然而許多網友對結果並不相信。

《美麗島電子報》25日公布「1月國政民調」，結果顯示，對蔡總的滿意度為57.8%，較上月增加3.5個百分點，蔡總統的信任度則為59.6%，也比上月增加6個百分點；而蘇揆的滿意度則為52%，和上個月相比，增加了5.2個百分點，不滿意度則為43.4%，較上月減少5.9個百分點，擺脫死亡交叉的窘境。

同時，該民調也顯示，雖然現在台灣疫情升溫，但民眾對蔡政府的防疫仍給予很高的評價。對於中央政府防治新冠肺炎疫情的應變能力和整體表現給予評分的部分，有88.2%民眾評分給予及格(60分以上)，且有56.3%民眾給予的評分超過80分，整體平均分數為75.3分。

至於各界關心的疫苗採購進度問題，該民調以「對政府購買疫苗的進度是滿意、或不滿意」詢問民眾看法，結果顯示有65.5%民眾對此進度表示滿意、27.2%不滿意，未明確回答有7.3%。

這份民調也在PTT上引起網友熱議，有不少網友都對民調結果感到懷疑，「繼續吹噓溫暖同溫泡泡，不要醒」、「防疫破功滿意度還會上漲，真是笑死」、「我身邊幹譙政府的超多，這民調...？」、「有政府會民調，真是百姓之福」、「夢裡什麼都有」、「有政府，會做...嗯，很多東西，可是好像不太像人民要的捏」。

(中時新聞網)