車用晶片全球大缺貨，導致許多汽車廠面臨停產威脅。日媒指出，德國、美國及日本等國政府請求台灣增產，情況罕見，而台灣當局表示，近期已與有關供應廠討論，請業者全力提供協助，台積電則回應稱應，對汽車半導體需求，是最優先事項。

《日本經濟新聞》報導，由於美國制裁大陸晶圓龍頭中芯國際，以及汽車市場快速復甦，令晶片供需大為緊張。儘管中芯國際生産的晶片非最高端的技術水平，但大量用於汽車和家電産品，這類企業在全球較少，而如果晶片短缺導致的汽車減産長期持續，可能會成為世界經濟的風險因素。

報導並引述台灣當局相關人士透露，全球汽車用晶片短缺，去年底起，各國透過外交管道尋求台灣協助，盼能增產提供晶片，據了解，已接到汽車生産量大的德國、美國和日本等的協助請求。而台灣的經濟部已籲請半導體業者增產，尤其是請晶圓代工龍頭台積電、聯華電子等協助。

然而車用晶片要在短時間之內增產有其難度存在，還有車用晶片的利潤不高、未來需求趨緩後也有可能立即跌價。為了增產而作出設備投資恐會變成不必要的支出。之前，包括瑞薩、東芝 、恩智浦 、意法 在內的多家晶片廠商，正打算將車用晶片的價格上調1至2成。

(中時新聞網)