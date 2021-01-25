號稱亞洲最大成人平台SWAG近日推出一系列捷運不雅影片，有網友在「PTT八掛版」與「Dcard上」發文表示，SWAG近期推出的「捷運系列」影片，將拍攝的場景打造成與跟台灣捷運車廂一模一樣，網友看後驚呼「借了車廂在拍片？」。對此，台北捷運公司嚴正澄清，是業者以擬真場景拍攝，非真實在北捷場站實地拍攝，北捷指出，業者以擬真手法拍攝不雅系列影片，並譴責業者企圖以此手法誤導民眾吸引會員，要大眾切勿上當信以為真。台北捷運公司得知後怒斥，這是模仿捷運車廂佈置的場景，請民眾勿信以為真。

SWAG推出的捷運色情影片，將場景打造成捷運車廂進行拍攝，車廂內部的構造、色調和椅子顏色，都依照原景打造，細緻度讓民眾驚艷，誤以為真。

台北捷運公司嚴正澄清表示，北捷不斷透過各種方式宣導性騷擾防治，對於維護婦幼安全一向不遺餘力，像規劃夜間安心候車區、設置廁所求助鈴、實施反偷拍偵測及提供計程車叫車資訊等，旅客如有需要，可在列車上透過通話器或告知車站服務人員，將儘速前往或通報捷警處理。

SWAG成人網站充斥大量情色內容，甚至公開招募男女主角、自製本土A片，遊走法律邊緣。更扯的是，網站內部分女直播主還以此為噱頭，強調作風大膽，只要粉絲願意刷禮物「斗內」，就能與她們當面互動，甚至淪為性交易平台，部分AV女優及直播主透過網路誘惑男粉絲見面、做愛，一次開價數十萬元。警方認為，這些女郎利用AV女優及直播主身分自抬身價、高檔援交，已跨越紅線，將深入偵辦，絕不寬貸。

(中時新聞網)