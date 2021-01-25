隨著農曆春節送禮旺季的到來，各糕點品牌紛紛推出應景禮盒搶市！其中，標榜「天然、減糖、零添加」，以日式簡約典雅概念設計，專營法式小塔、手工餅乾、千層蛋捲、玫瑰曲奇的網路伴手禮專賣「我願堂」，2021新春推出年節常溫禮盒搶攻送禮市場商機。

「我願堂」常溫禮盒包括「春日系列禮盒」及「極致之選系列禮盒」，組合可廣納14款不同口味手工餅乾、玫瑰曲奇與千層蛋捲；其中，最具特色的「熊之助最中堅果塔」，以源自日本平安時代的「最中餅」為基底，「我願堂」改良推出小熊造型，內餡加上綜合堅果，每一個都採個別獨立包裝，外型討喜又好吃。

我願堂表示，「最中餅」（MONAKA）是源自日本平安時代皇宮內的御用點心，日本當地多加上紅豆泥當作甜點品嘗，我願堂特地引進日本烘焙技術，以糯米加上獨門配方研發出小熊造型的最中餅，烘烤定型後，單吃有米香薄脆滋味，再加上綜合堅果入餡，讓咀嚼口感更豐富，每一個精巧可愛的熊之助，都採個別小盒精美包裝，讓送禮心意跟質感都大為提升。

我願堂此次推出的「春日雅致典藏禮盒」及「極致之選系列禮盒」，共有多款組合可選，禮盒用色採日式典雅設計，其中最吸睛的「熊之助最中堅果塔」，餅殼與市售最中餅全然不同，除了小熊造型獨特，帶有米香爽脆口感，更是一大特色，內餡則使用夏威夷豆、核桃、南瓜子、蔓越莓乾烘烤後，再拌勻一層薄透糖漿。為讓味道層次更鮮明，二次回烤特別添加了有「乾酪之王」美譽的帕馬森起司跟海鹽做為隱味，讓入口滋味更平衡。

除常溫禮盒外，冷凍宅配禮盒也相當受到歡迎。我願堂的「杜樂麗花園」法式造型塔，透過不同顏色、口味跟造型來呈現花團錦簇的概念，食材選用上也秉持「天然、減糖、零添加」，塔皮選用法國頂級依思尼奶油，塔皮口感酥中帶脆不膩口，內餡則選用現榨檸檬汁、比利時Callebaut 70.5％苦甜生巧克力、靜岡抹茶粉、新鮮覆盆子、澳洲卡夫菲力奶油乳酪等呈現，適合做為年節聚會的伴手禮甜點。

(工商 )