國際信評機構惠譽（Fitch）將希臘主權債信評等維持在「BB」，並將債信評等展望保持在「穩定」，帶動希臘公債價格上揚。根據Tradeweb數據顯示，希臘10年期公債殖利率25日盤中下降0.3個基點，降至0.699％。惠譽預期希臘經濟在2020年緊縮10.2％後，2021年與2022年可望強勁復甦。惠譽對希臘經濟的預測基於新冠肺疫苗問世後，全球公衛危機可望明顯緩和。

(工商 )