惠譽維持希臘BB級主權債信評等 帶動公債價揚 21:502021/01/25 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際信評機構惠譽（Fitch）將希臘主權債信評等維持在「BB」，並將債信評等展望保持在「穩定」，帶動希臘公債價格上揚。根據Tradeweb數據顯示，希臘10年期公債殖利率25日盤中下降0.3個基點，降至0.699％。惠譽預期希臘經濟在2020年緊縮10.2％後，2021年與2022年可望強勁復甦。惠譽對希臘經濟的預測基於新冠肺疫苗問世後，全球公衛危機可望明顯緩和。 響應新南向 東南亞影響力聯盟及大學成立 惠特可轉債競拍最高價達136元 (工商 ) #上揚 #全球 #惠譽 #希臘 #BB級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡航空榮獲全球航空公司健康與安全評鑑 鑽石級最高標肯定 15:202021/01/25 財經 台經院12月營業氣候測驗點 創逾13年新高 製造業獨樂觀 11:202021/01/25 財經 不怕金融大鱷狙擊 陸科技巨頭帶港股飆700點 返3萬點關卡 16:362021/01/25 財經 《電腦設備》營運展望轉佳 凌華止跌回升 14:492021/01/25 財經 外匯探搜－美財部、Fed聯手弱勢美元格局還未到底 04:102021/01/23 產業特刊 《半導體》各產品帶勁 鈺太2021年不淡 10:512021/01/25 財經 特別股連九月吸金 後市潛利足 04:102021/01/25 投資理財 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 17:152021/01/24 財經 Mini LED背光電視規格戰開打 Mini LED晶片產值上看2.7億美元 16:202021/01/25 財經 《其他電子》蘋果甜＋轉型前景佳 亞系外資調升鴻海目標價 12:162021/01/25 財經 年前震盪 長線成長股伺機進 04:102021/01/24 財經要聞 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 Apple Car少賺的帳1次算清 電動自駕車概念10檔別錯過 - 財經 台積電山頂冤魂全散戶？ 外資4天倒貨逾10萬張 這數據洩慘狀 - 財經 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 澳煤炭船苦等半年多真有用？ 傳陸下一步決定了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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