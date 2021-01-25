氣象局表示，明天（26）天氣也和今日相似，不過北部好天氣只剩一天。(氣象局提供)

中央氣象局指出，由於東北季風減弱，今（25）氣溫逐漸回升，各地多雲到晴，東半部有零星陣雨。北臺灣高溫約22-24度，中南部及臺東地區高溫可達27度。明天（26）天氣也和今日相似，不過北部好天氣只剩一天，晚起東北季風稍增強，雲量水氣變多；周四（28）起換大陸冷氣團南下，越晚越冷，北部及東半部濕涼有雨，最冷時刻將在周五，低溫下看12-13度。

氣象局表示，明天（周二）白天各地大多可見陽光，僅東半部地區及大臺北山區有零星雨勢。西半部地區高溫可來24-26度，東半部約22-23度。晚起有一波東北季風稍微增強，大臺北地區及東半部地區雲量增多，開始有局部短暫雨出現。

這波東北季風在溫度上的變化並不大，夜間清晨低溫方面，中部以北到東北部12-14度，花東及南部約15-17度，要留意中南部地區的日夜溫差較大，可達10度以上，民眾要適時添加外出衣物。

真正要感受到較顯著的溫度變化則要等到周四（28），氣象局指出，隨著大陸冷氣團南下，北臺灣氣溫逐漸下降，下半天起會越晚越冷。同時水氣稍增多，北部及東半部地區有降雨機會，其他地區依舊為多雲到晴。

「氣象達人」彭啟明表示，這波大陸冷氣團最低溫會出現在周五（29日），雖然達不到寒流等級，不過北臺灣天氣仍偏冷，低溫下探12度，空曠處有機會出現10度低溫，中南部低溫約14-15度。直到周末冷氣團減弱，各地再度變暖，回到多雲到晴天氣。

(中時新聞網)