史上最著名的歡喜冤家回來了！即便經過整整80年「長跑」，這一次，湯姆貓也將繼續卯足全力追捕傑利鼠。2月起，就可重溫《湯姆貓與傑利鼠》（TOM AND JERRY）。

這次真人版電影中，湯姆貓與傑利鼠將躍上大銀幕展開大城市之旅，他們倆將在紐約展開全新生活，並在某間豪華飯店遇上「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）飾演的飯店新進員工。她將協助舉辦世紀婚禮，而且必須在婚禮前驅逐傑利鼠，於是找到湯姆貓來幫助她，但是計畫當然不是這麼簡單，湯姆貓與傑利鼠這對冤家在飯店裡追追跑跑，展開一系列全新的爆笑追逐。

《湯姆貓與傑利鼠》2月10日起，中英文版同步上映。2月1日起，粉絲也可以透過HBO GO觀賞第一季到第四季，以及特別篇，整整超過100集的《湯姆貓與傑利鼠》精彩特輯。此外，卡通頻道和Boomerang頻道，也會有更多《湯姆貓與傑利鼠》系列節目播出。

(中時 )