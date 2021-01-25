為搶攻新春福袋，藥妝業包括康是美自27日起分兩波段推出「SOU．SOU新春福袋」，預計全台推出限量2.5萬個，袋袋有獎，其中更大手筆藏有100隻周大福黃金牛，包括最高黃金獎項為達1兩金牛2隻，市價各約11.8萬元，以及福氣滿滿0.7錢金牛共98隻。

此外康是美「新春go好運」活動，亦推出精選底妝、眼妝85折，以及百款春節禮盒，囊括保健、美容保養、面膜、零食等暢銷商品組合。凡消費不限金額，即可以888元加購福袋，內含保養商品、面膜、乳液、中衛時尚玩色口罩等藥妝長銷型保養品與日用品，每袋內容物價值2,800元以上，預計將有望帶動雙位數以上業績成長。

第二波自2月3日起推出SOU．SOU春節限定款，限量發售5,000個，專為愛美女性設計，除話題美妝保養、彩妝小物、沐浴品，並精選韓國醫美品牌商品組合，黃金1兩大金牛就在春節限定款福袋中。

(工商 )