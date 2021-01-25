中央聯盟今（25）日公布2021年賽程，開幕日是3月26日（周五），分別由讀賣巨人vs橫濱DeNA（東京巨蛋球場），養樂多燕子vs阪神虎（明治神宮球場），廣島鯉魚vs.中日龍（馬自達球場），比賽時間從下午6點開始。由於新冠肺炎疫情尚未緩和，必須配各地方政府的規定，開打日期還要再進一步確認，而太平洋聯盟開幕日也是3月26日。

去年球季因為新冠肺炎疫情擴大，為了減少移動，日職決定取消兩聯盟的交流賽，今年則恢復舉行，比賽日期預定在5月25日至6月13日，開幕戰則於5月25日下午6點在6個場地同時展開，都是夜間比賽。在洋聯球隊的主場比賽採用指定打擊制（DH），在央聯球隊的主場則取消DH制，這項規定與以前相同。

此外，交流戰是由一家保險公司「日本生命」贊助，今年邁入第16屆，勝率最高的球隊可獲得3000萬日圓獎金。過去15年洋聯拿下12次冠軍，軟銀鷹隊就佔了8次，包括2019年。其次是巨人、羅德海洋隊各2次，歐力士猛牛、日本火腿鬥士、養樂多隊則各1次。

(中時 )