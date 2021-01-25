台中房市2020年不僅整體推案金額大爆發，且個案頻傳銷售佳績，激勵建商推案信心，2021年百億大案傾巢而出！單是豐邑、寶輝、由鉅、總太地產等四家建商，預計將推出的五大建案，總銷金額預估超過800億元！

其中，豐邑機構預計將於台中七期與東區，分別推出商辦、店鋪與住宅產品案，雙建案總銷金額合計上看500億元，最快今年上半年進場；此外，由鉅建設七期府會園道案、寶輝中科案、總太地產北屯區「心之所向」案，上述單一個案總銷金額均超過百億元。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，自從中美貿易戰之後，台商紛紛返台投資設廠，加上疫情升溫、宅經濟發酵，在家辦公將成為常態，豐邑看好台中商辦產品市場，將於不同區域推出不同的商辦產品搶市。

其中，位於七期市政路、河南路口近2,500坪「新六」土地，規劃打造地下10層、地上51層的商辦大樓，預期將成為台中最高的摩天商辦大樓！產品坪數規劃100坪以上，每坪單價60萬元起，預估總銷在250至300億元，也是台中推案金額最高的商辦大樓案，目前正在申請建築執照，最快第二季進場。

邱崇喆強調，七期新市政中心是中台灣政經核心、豪宅林立，大型百貨商圈也已成型，吸引國際企業爭相進駐七期卡位，帶動七期商辦的租售熱潮。以位於市政路的「豐邑市政核心大廈」為例，目前出租率高達九成，每年貢獻近3億元的租金收益。

此外，豐邑機構位於台中市東區台糖湖濱園區的3,560坪土地，鄰近台中車站、大魯閣新時代購物商場、日本三井LaLaport休閒購物中心，因此產品規劃集結店鋪、商辦、住宅；其中，住宅與商辦主力坪數25－50坪，每坪單價4字頭起，鎖定SOHO族，總銷約200億元。該案不僅創東區房價新高，且單一個案總銷同樣創東區新高！

(工商 )