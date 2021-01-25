美國科技巨擘臉書與亞馬遜，去年在遊說聯邦政府和國會的費用，連續兩年高於其他所有企業。因為面對拜登上台和新政府監督，臉書與亞馬遜不惜砸重金遊說政界來維護利益。

臉書因反壟斷等官司纏身，執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）多次被召喚至國會聽證，為改善與華府關係，臉書去年遊說費用近2,000萬美元，較前年大增約18％。

其發言人表示增加遊說支出，是要讓外界知道臉書明白網路必須有合乎時代的監督，不斷支持新法規應付目前網路世界真實情況的需要。

亞馬遜因業務持續擴張而引發壟斷爭議，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）去年7月底首次出席國會聽證。公司去年遊說支出增加近11％至約1,800萬美元。

其發言人強調亞馬遜為客戶提供廣泛的產品與服務，增加遊說支出是讓外界知道其不斷為客戶利益尋求創新，這對政府、員工和客戶來說相當重要。

相較之下，蘋果遊說支出在2019年創該公司歷來最高紀錄740萬美元後，去年減少至670萬美元。谷歌母公司Alphabet去年支出750萬美元連續兩年減少。兩者拒絕評論其遊說支出。

根據「遊說公開法」，企業必須公布其遊說支出，但相關支出只是上述四大科技巨擘，用來反駁外界對其壟斷的批評，和在華府建立有誠意解決態度等各種努力的一部份。

目前拜登沒有就如何加強監督科技業發表看法，但由民主黨主導的國會正敦促他更積極地對付科技巨擘的市場力量，包括立法和加強監督反壟斷、個人隱私、管控用戶內容責任和錯誤訊息等為人詬病的問題。

美國1月6日發生示威者闖入國會山莊事件，引發外界討論如何限制社交媒體的影響力，使民主黨要加快推動其監督計劃。

科技巨擘近期陸續對拜登政府表達善意，包括聯手協助建立疫苗接種記錄系統。蘋果執行長庫克（Tim Cook）稱讚拜登的移民政策。谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）讚揚拜登的防疫、對抗氣候異常和移民等政策。

(工商 )