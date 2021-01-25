隨著大陸經濟強勁復甦，全球汽車廠也跟著增加產能，這使得全球車用晶片嚴重不足，甚至加上去年美國政府對全球晶圓代工龍頭中芯國際的制裁令，導致市場的晶片供應更顯緊張。對此，外媒報導指出，許多國家透過台灣政府向晶圓代工廠拉貨，甚至有經濟部消息人士指出，找上台積電討論，是否有多餘產能供貨。台積電表示，願意優先供應產能，但前提是要有辦法的情況下才行。

據《日本經濟新聞》報導，車用晶片短缺，去年底起各國透過外交管道尋求台灣協助，盼能增產提供晶片，包括德國、美國和日本等產車大國。而經濟部已籲請半導體業者增產，尤其是請全球晶圓代工龍頭台積電、二線晶圓代工大廠聯電等協助。

據《路透》報導，引述經濟部消息人士說法，經濟部長王美花24日就與台積電主管討論，台積電回應，目前產能已經滿載，但也向經濟部保證，只要有擴張產能的機會，會與政府合作，強化晶片生產線以及良率，並優先提供車用晶片。不過，也有些政府相關人士指出，實際上這些大車廠在疫情期間、需求量低迷的2020年上半年時大砍單，直至下半年需求逐步恢復，又想大舉拉貨，這讓他們無能為力。

台積電2020年業績大爆發，甚至在2021年為了繼續布局5G應用，並服務客戶在高效能運算(HPC)、AI、消費性電子產品、物聯網以及車用晶片等領域的需求，2021年將擴大資本支出至250億美元~280億美元。實際上，車用晶片僅占台積電3%銷售收入貢獻，遠遠低於智慧型手機晶片48%、高階晶片48%，但在產能滿載的狀況下，已經影響出貨車用晶片的產能，這也使得各國透過各種手段，確保該國國內的汽車大廠能獲得運作。

車用晶片大缺貨的問題，已經影響包括福斯（Volkswagen）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）等車廠的產能。

(中時新聞網)