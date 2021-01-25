大陸中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知》。《通知》要求，合理有序引導群眾就地過年，疫情高風險地區群眾均應就地過年，把人員流動降到最低，防止因人員流動導致疫情傳播擴散。

央視網報導，《通知》要求，中風險地區群眾原則上就地過年，特殊情況需要出行的，需經屬地疫情防控機構批准。低風險地區宣導群眾就地過年，非必要不出行。

《通知》要求，機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年，引導外地農民工、尚未離校的師生就地過年。確需出行人員原則上不前往中高風險地區。

要切實加強生活物資保障和能源保供，特別是大中城市要提前安排，充分準備，確保生活必需品不斷檔、不脫銷。

要確保群眾出行方便有序和貨運物流暢通，最大程度滿足就地過年群眾的購物、休閒、娛樂等出行需求。要保障就地過年群眾工資休假等合法權益，以崗留工、以薪留工。

(旺報 )