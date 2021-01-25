部桃爆發群聚感染，所有住院過的患者、同住家人都被強制隔離14天，中央宣布擴大居家隔離匡列人數達5000人，引起各界熱議。就有網友指出，目前規定只要遭到隔離，政府將補助被隔離者每日千元，而這次的大規模感染造成的擴大隔離，該網友指出「恭喜各位的納稅錢又少了7000萬元」

指揮中心昨（24）日晚間緊急宣布，凡是1月6日至19日桃醫的出院病患、同住者、陪病者，及案889就醫時相關接觸者，即日起一律居家隔離14天，預估有5000人被匡列。指揮官陳時中也表示，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢並持續進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，待隔離完畢，再安排採檢。

網友今(25)日在論壇發文表示，根據目前的防疫規定，政府將發放1000元補助給遭到隔離的民眾，這次擴大隔離造成5000人將同時隔離14天，而這段隔離時間將補助的金額，將高達7000萬元！直呼「你各位知道，你們的納稅錢又少掉7000萬了嗎？」

該議題引發其他網友討論，表示「我們的政府很有錢啦」、「高雄幾百億鐵路地下化，又花了幾百億蓋地上輕軌都不在意了」、「違規一次倒罰10萬，應該會賺回來」、「7000萬還好吧，你都花10幾萬養立委上班玩手遊了」、「一些政客又有名目可以嘿嘿嘿幾千萬了」。

(中時新聞網)