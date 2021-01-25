多家印度媒體炒作稱中印軍隊日前在錫金段衝突，甚至稱「至少20名中方士兵受傷」。但印度陸軍今(25)日聲明澄清表示，1月20日，中印軍隊在邊境錫金段發生了「小規模對峙」，當地指揮官已按既定協議解決了對峙問題。

印度媒體報導稱，中印軍隊3天前在兩國邊境錫金段發生衝突，雙方均有受傷，有報導甚至稱「印軍受傷4人，中方受傷至少20人」，局勢已得到控制。印媒還頻頻以跑馬燈方式發佈各種對印方有利的信息。

對此，環球時報總編輯胡錫進發文表示，印媒報導基本是假的。解放軍前線的巡邏日誌沒有相關記錄。而且最近幾天雙方軍隊高層的關注焦點是第九輪軍長級會談，並非發生了新的邊境衝突。

胡錫進「斷定，印媒所說的情況是編造的，而且他們編得很出圈。印媒稱印軍受傷4人，中方受傷至少20人，他們做夢呢吧？印媒經常沒有底線，編造新聞細節。對印媒要小心。」

(中時新聞網)