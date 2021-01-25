高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，民進黨大動作力挺，引起各界討論。不過，有一名同志卻站出來，打臉一向對同志議題十分熱心的黃捷，是在炒作同志議題，並指黃捷態度輕佻、藐視議會，只看顏色不看議題，不適任議員職位，希望能罷免她還同志圈一個平靜。

YouTube頻道「Bit King比特王出任務」進行街訪時，遇到一名住在鳳山的男子，表示支持罷免，並打臉一向熱衷於同志議題的黃捷，「我本身是同志，所以我不希望同志議題被這樣子炒作 對同志圈是很大的困擾」。

這名同志表示，他會支持罷免黃捷，最主要理由是不喜歡黃捷炒作同志議題，並指黃捷把同志議題無限上綱，讓同志族群很困擾，「我們不屬於任何政黨，每個人都有投票的自主權，希望可以還給同志投票的自由，可以選擇自己喜歡的候選人，不要跟任何政黨綁在一起」。

這名同志還質疑，「不需要把自己裝成弱勢吧？同志也沒有這麼弱阿？我們都是人人平等，不需要套別強調自己很弱」，並希望不要再把同志搬到檯面上，不需要無限上綱，還給同志圈一個平靜。

這名同志更砲轟黃捷藐視議會，且態度輕佻，並指出，黃捷只看顏色不看議題，顏色對了議題怎樣都無所謂，「今天只要是民進黨執政他都覺得OK，再爛的議題，對民眾不好的議題他都覺得OK，還需要他來當議員嗎？我都可以當議員了」，他還認為，黃捷可能準備要加入民進黨。最後，他也呼籲大家2月6日出門投票，「2月6日罷免黃捷，就差你一票」。

(中時新聞網)