全球車用晶片缺貨嚴重，連德國、美國及日本等國政府都請求台灣台積電增產。美媒卻指出，事實上，汽車廠不會與台積電等晶圓代工廠有直接關係，而是車用晶片設計廠商未必有足夠的製造能力或產能，因此會與主要為台積電、聯電，或是美國的格芯等代工廠打交道，並提及車用晶片從晶圓代工生產，到成為汽車零組件的產業鏈過程。

美國財經媒體報導，汽車廠不會與台積電等晶圓代工廠有直接關係，與這些汽車廠有直接關係的是如德國的博世（Bosch）、大陸集團（Continental）等車用零件廠，而這些車用零件廠所需的晶片，則是與車用晶片廠往來。

至於5家設計車用晶片、居主導地位的半導體廠，分別為德國的英飛凌（Infineon）、荷蘭的恩智浦半導體（NXP）、日本的瑞薩電子、泛歐的意法半導體（STMicroelectronics）及美國的德州儀器（Texas Instruments），但是這些廠商未必有足夠的製造能力或產能，因此會與主要為台積電、聯電，或是美國的格芯（Globalfoundries）等代工廠打交道。

報導指出，目前真正的問題就在於車用晶片廠與代工廠的關係，因為對代工廠來說，這些車用晶片客戶的訂單，相較於蘋果等消費性電子產品而言，實在是少了太多，而且還是最晚向代工廠尋求加單的客戶，而車用晶片廠會這樣做，則是因為考量到汽車廠低庫存生態環境的緣故。

此外，代工廠曾抱怨，這些汽車業者一貫都是低庫存，但也有汽車商怪代工廠，為了銷售額及獲利數字，「優先」向電子產品供貨。

(中時新聞網)