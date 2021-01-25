美股科技股財報本周開跑，全球第一大市值的美國智慧型手機龍頭蘋果，營收有望首次站上千億美元關卡，電動車大廠特斯拉也將開出財報，盤前那斯達克100指數期貨上漲超過百點。道瓊工業平均指數周一(25日)開盤下跌7.13點、以30,989.85點開出，跌勢隨後擴大至超過100點，那斯達克指數則是大漲近200點，台積電ADR股價開盤小漲1%。

截至台灣時間25日晚間10點35分，道瓊指數下跌137.35 點或0.44%、暫報30,859.63點；標普500指數上漲10.72點或0.28%、暫報3,852.19點；那斯達克指數上漲183.49點或1.35%、暫報13,726.55點；費城半導體指數上漲25.72點或0.84%、暫報3,100.12點。

4大科技巨頭股價全面上揚，特斯拉股價上漲16.59美元或1.96%、暫報863.23美元，美國半導體巨頭英特爾股價續跌0.58 美元或1.02%、暫報56.08美元。台積電ADR股價上漲1.38美元或1.07%、暫報130.52美元，聯電ADR股價上漲0.050美元或0.49%、暫報10.32美元。

蘋果受惠於iPhone 12 系列的強勁表現，以及該公司首款推出的M1處理器所搭載的Mac產品也廣受好評，各大投資機構看好蘋果2021 會計年度第1季財報表現。除了蘋果之外，美國半導體大廠賽靈思將在今日盤後開出財報，近年迅速直追英特爾CPU市占率的美國無廠半導體公司AMD，則是在周二盤後開出財報。

(中時新聞網)