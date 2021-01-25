汶萊皇家航空2021年春季首發，陪您全家國內旅遊走透透！2021年2月1日起至3月31日止（春節假期除外），只要申請加入成為汶萊皇家航空Royal Skies會員，將會收到來自汶萊皇家航空的email確認通知，並獲得一組會員編號，租車平日6折／假日6.8折 另享免費延後還車一小時優惠。

汶萊皇家航空Royal Skies會員無須繳年費，並為不同旅客貼心規劃藍卡、銀卡和金卡等級別，成為會員立即獲贈點數1,000點，累積點數在日後出國時，還能兌換託運行李額度及使用機場貴賓室等會員專屬服務。

參加此次會員獨享感恩回饋活動，除了可以輕鬆享受中租租車限定租車折扣，還可免費延後一小時還車，汶萊皇家航空期望在尚未開放出國旅遊之際，帶給會員加倍溫暖的感動。

欲知此次活動詳細適用辦法，可至汶萊皇家航空台灣臉書粉絲團按讚並關注活動貼文，隨時隨地掌握最新訊息。汶萊皇家航空官網可進一步了解Royal Skies會員具體福利，填寫官網提供的線上會員申請表單並獲得會員編號，再前往汶萊皇家航空和中租租車共同合作的預約租車網頁，選擇您欲租用的車種，中租租車專員收到租車需求後，會以電話再次確認，顧客不必擔心是否成功完成預約。

取車時記得向中租租車門市服務人員出示Royal Skies會員編號，才能符合折扣優惠資格。汶萊皇家航空2021年春季首發會員獨享優惠活動只到三月底止。

(工商 )