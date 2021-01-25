美國陸軍計劃在未來5年內，以巴雷特MRAD狙擊槍(Barrett MRAD)，取代性能實在不達標的雷明頓MK21模組化狙擊槍(MSR)。

任務與目的(Task＆Purpose)報導，上週美國陸軍合約司令部發布的一項招標書中，提到將會向巴雷特公司購買「多用途自行調應設計」狙擊步槍(原名：Multi-Role Adaptive Design,簡寫MRAD）。在此之前，陸軍已經根據自己的「精確狙擊步槍」計劃，花費約1,013萬美元的價格，購買了536把MRAD，但陸軍計劃執行辦公室的發言人說，訂單不只於此，現在計劃在未來5年，購買「2800把」。

MRAD是一種可使用多種規格子彈的狙擊槍，規格包括7.62×51公釐北約子彈、.300馬格農諾瑪(.300 Norma Mag，7.83×63公釐)和0.338馬格農諾瑪(.338 Lapua Mag，8.58×70公釐)，它有轉換套件的輔助，更換槍管相當容易。

美國陸軍官員說，2009年購自雷明頓公司的MK21模組式狙擊槍(Modular Sniper Rifle,MSR 不符合特種作戰司令部的性能要求。

美國陸軍和美國陸戰隊都說，巴雷特MRAD比目前的狙擊槍具有更大的射程和效力，而且重量輕得多。海軍陸戰隊還特別喜歡MRAD適用更多的特種彈藥。

多功能性和模組化是MRAD的優點與主要特徵，The Drive在2019年的報導，MRAD的模組化與自適應設計，允許快速拆卸扳機組件，可以方便的清洗或是改裝槍管，大幅簡化了槍支維護工作，也能更好地滿足射擊者的喜好以符合他們的任務要求。

報導還有提到，MRAD也可能取代M107與M2010狙擊步槍。

(中時新聞網)