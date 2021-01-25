研究機構LCH Investments公布數據顯示，儘管疫情導致去年市場劇烈震盪，但在科技類股大幅反彈帶動下，全球表現最佳的20家對沖基金2020年共為客戶賺了635億美元，改寫十年新高。唯一虧損的是橋水（Bridgewater）基金，去年慘賠121億美元。

全球表現最佳的20支對沖基金去年報酬高達635億美元，勝過2019年的593億美元。這約占對沖基金業去年總報酬1,270億美元的一半，該產業2019年總報酬則為1,780億美元。

去年表現最佳的前五家對沖基金，包括科爾曼（Chase Coleman）操盤的老虎環球（Tiger Global）獲利104億美元、英格蘭德（Israel Englander）創立的千禧年（Millennium）獲利102億美元、曼德爾 （Stephen Mandel）創辦的孤松（Lone Pine）獲利91億美元、維京全球投資（Viking Global Investors）獲利70億美元，以及Citadel獲利62億美元。

至於對沖基金界大老戴利歐（Ray Dalio）旗下的橋水基金去年損失121億美元，主因在於該基金去年經濟震盪之際押注錯誤導致鉅額虧損。儘管如此，橋水自1975年創立以來總報酬仍高達465億美元，位居全球第一。

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