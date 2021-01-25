美國新任總統拜登日前公布規模1.9兆美元的紓困法案，這將是他上任後能否實現兩黨合作承諾的首次考驗。但隨著前總統川普彈劾案即將於參議院審理，民主與共和黨間的歧見恐加劇，雙方想在紓困案達成共識只怕更加困難。

白宮國家經濟委員會（NEC）主管狄斯（Brian Deese）24日與兩位行政官員以及兩黨部分議員召開記者會，他們對於拜登提出的紓困案表達擔憂，認為此案規模太大、成本太高。

在參議院2月8日當周展開川普彈劾審判前，部分國會議員希望能通過一個規模較小、聚焦於疫苗接種的紓困法案。

共和黨議員對於拜登提出的紓困案規模太大頗有意見，畢竟國會先前已通過兩輪經濟紓困。也有議員不滿法案涵蓋調高聯邦基本工資計畫，認為這是民主黨將自身主張偷渡在內。

儘管兩黨議員表達願意持續協商的意願，白宮方面也表示有讓步空間。但川普彈劾案即將於參議院展開，兩黨對於此事意見分歧，屆時恐怕連帶壓縮兩黨在紓困案的合作空間。鑒於川普彈劾案曠日廢時，部分議員希望能在審判開始前先通過紓困案或達成一定共識。

(工商 )