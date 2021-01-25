中國河南省一名賈姓老翁近日在自家屋內用2年時間挖出了一條神秘的古地道，時常引來眾人參觀遊覽。他也不吝嗇與大家分享介紹，足了引起外界關注，更吸引文史學者的興趣。當地文物部門稱，從清理地道時發現的類似燈罩的瓦片判斷，這屬於宋金時期的技術。

根據《沸點視頻》報導，1月24日，河南洛陽市一名75歲老翁賈鵬舉，在自家屋內用2年時間挖出了一條神秘的古地道，同時對外曝光了這個神秘坑道。

賈姓老翁分享家中古地道。

文史學者、考古學者前來研究，從清理地道時發現的類似燈罩的瓦片判斷，可看出這是屬於宋金時期的工法。

據賈鵬舉介紹，他住的窯洞裡有古地道入口，能通往寨中的每家每戶，全長有100多公尺。以前用磚封著積土很厚，他用2年時間挖掘，終於讓地道重見天日。只見古地道地形錯綜複雜，蜿蜒曲折，他表示，古人用地道儲存糧食，也可以藏兵通行。

有文史學者、考古學者前來研究，雖然賈姓老翁並不清楚地道建造的時間，加上土層厚實，挖開實屬不易，但當地文物部門專家稱，從清理地道時發現的類似燈罩的瓦片判斷，可看出這是屬於宋金時期的工法，歷史相當悠久。

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(中時新聞網)