夫妻之間從談戀愛到結婚，是一回事，婚後到生小孩的生活，又是另一回事，藝人陶晶瑩曾說過「婚姻就是一場修行」，或許就是對婚姻貼切的註解。一名懷孕的人妻，在臉書抱怨，表示老公月薪大約7萬元，但這樣的薪水，不夠讓自己住進月子中心，讓她相當不滿，認為老公應該要去兼職外送賺錢，這樣等生產完，才有錢住進月中。

女網友在臉書社團「靠北老公2.0」匿名發文，第一句就先抱怨「別人老公薪水高，你能力不足就要用勞力時間換取金錢」，表示老公1周工作6天，加班約3到4天、10點下班，卻常常抱怨工作太累，沒時間兼職做外送。

女網友說閨蜜老公兼差跑外送，每天晚上、還有假日都去跑，每月至少多3萬，由於自己再7個月就要生產，但老公目前薪水無法負擔，因此女網友計算，若老公兼職外送，存7個月就可以住進月中，想不到老公懶惰，不願意兼差賺錢。

抱怨完老公薪水，女網友再爆，當初父母反對兩人結婚，「還是我賭氣一年爸媽才同意」，甚至低聲下氣求父母，聘金才從原本88萬降到66萬；至於婚後買房，女網友說自己頭期款幫忙出8萬，直言「我付出這麼大，因為我認為你婚後會對我好，哪知你懶、賺少、又不想努力多賺錢，有一好就沒兩好」。

文章曝光後，大票網友全看傻，直呼人妻刷新三觀，大酸原PO「以為妳出8萬美金」、「才出個頭期款8萬，又不是258萬」、「66萬拿出來做月子還有找錢」、「養條狗都比妳知道要感恩知足」、「你這公主也快回皇宮，該家裡奴才伺候去」。

(中時新聞網)