廣島鯉魚隊內野手小園海斗今（25）日結婚，年紀才20歲，他透過球團廣報（新聞公關）表示：「今天起我已經擁有一個家庭，必須表現得更好；今年是我高中畢業加盟職棒的第3個球季，家人也會和我一起打拚。」

據日媒統計，日職不乏早婚的球員，而且婚後表現優異。如讀賣巨人隊內野手岡本和真，他是在職棒「二年級生」球季結束後，也就是2016年12月結婚，當時也是20歲。2018年他首次達到規定打席數，繳出打擊率3成09、全壘打33支、100打點的佳績，如今是巨人一軍當家第四棒。

火腿鬥士隊的中田翔於入隊第4年結婚，也就是2012年1月，當時22歲，婚後那年就成為日職史上第3位全季都擔任第4棒的打者。

還有原屬樂天金鷲隊的投手田中將大，他也是在2012年1月結婚，時年23歲，翌年竟寫下24勝0敗1救援的空前成績，後來成功轉戰大聯盟洋基隊。岩隈久志則在加盟近鐵猛牛隊第3年結婚，年齡21歲，隔年拿下15勝。

至於小園海斗畢業於兵庫縣報德學園高中，加盟廣島隊的第1年（2019年）在一軍出賽58場，打擊率2成13，有4支全壘打和16打點。不過上個賽季只出賽3場，打擊率0、全壘打0，打點也是0，表現退步。因此小園說，「20歲結婚之後就要進入第3個球季，我希望能有飛躍式的進步。」

(中時 )