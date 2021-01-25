屏東縣成立城市棒球隊，以屏東選手為主幹，除了希望強化棒球基底實力，也能成為屏東的活招牌。建立棒球隊首年需要經費3000萬元，除了政府經費外，縣府也向在地9家企業募款，募集1000萬元，縣府25日感謝企業熱情贊助。

屏東縣城市棒球隊共26名球員、3名教練，球員有4成都是屏東子弟兵，還有3名職棒退役選手張煒謙、蔡友達、王英山；3名教練都曾是職棒選手，包括總教練余進德、打擊教練黃龍義、投手教練蕭佳汶。

籌組城市棒球隊第一年經費需3000萬元，除了體育署補助及縣府自籌外，還需向企業募款1000萬元，包括大江生醫、中洲建設、印象建設、振聯、巨基環保、巧新科技、太子國際、屏東太平洋百貨、福德巧新社福慈善基金會等9家企業都熱情贊助。

縣府體發中心指出，屏東城市棒球隊是全台第7支城市棒球隊，也是第10支社會甲組棒球隊。2月1日舉行開訓典禮、2月27日成軍亮相，預計首場比賽是參加3月24日的春季棒球聯賽。

縣府25日舉辦記者會感謝企業贊助，屏東縣副縣長吳麗雪說，這次向屏東在地企業募款，大家都二話不說馬上贊助，很快就達標，非常感謝。城市棒球隊除了是城市活招牌，也能強化屏東棒球基底，讓棒球實力更精進。

(中時 )