面對國內疫情持續升溫，臺鹽公司感佩全體醫護英雄站在防疫第一線守護國人，宣布捐出3萬瓶「SUPER防護乾洗手」，贈予中華民國護理師護士公會全國聯合會，期讓醫護人員隨時擁有滿滿的防護力，大家攜手為台灣築起防禦陣線！

臺鹽指出，台灣的防疫工作應是全民運動，對於守在疫情戰場上的醫護人員，更要給予關懷和支持！透過捐贈防疫物資，臺鹽希望藉此呼籲大家要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，還要團結一致，成為醫護英雄精神上的後盾，國內的防疫陣線將更堅實，持續守護健康的生活。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋表示，感謝臺鹽力挺防疫第一線的醫護人員，為社會帶來溫情，相信此舉能凝聚大家對防疫的共識，攜手民眾和醫護一起抵禦疫病，再次贏得國際的矚目與尊敬！

臺鹽團隊深耕生物科技，在新冠肺炎初期發揮照顧國人健康的使命感，即刻開發出「SUPER防護乾洗手」等清潔物資，穩定供貨與消費者一同抗菌防疫。

該「SUPER防護乾洗手」，含有高效酒精和蘆薈成份，實驗測試可達到有效抗菌，同時也能呵護肌膚，60ml的軟瓶包裝方便攜帶，是醫護人員和民眾日常的最佳防禦利器。

「SUPER防護乾洗手」已於全台的台鹽生技門市、7-11、全家便利商店、家樂福量販及超市銷售中。

(工商 )