小琉球肚仔坪潮間帶泰來草床。（民眾提供／潘建志屏東傳真）

小琉球肚仔坪潮間帶原有獨特海草床與珊瑚礁景觀，但現已淪為「海膽荒礁」，只剩下數量龐大的海膽與滿佈坑洞的裸露礁石，主要是因為觀光人潮太多所致。屏東縣政府將依委託的中山大學團隊建議進行改善，挽救小琉球海洋生態。

縣府2020年委託中山大學研究團隊進行生態調查，發現和5年前相比，肚仔坪不僅生物個體密度減少8成，物種豐富度也下降超過8成，部分生物已消失，生態環境丕變。

早年肚仔坪的砂土底質長成大片「泰來草」海草床，不過近年來已明顯改變，只見零星的泰來草叢，原本優勢生物已消失，取而代之是數量龐大的海膽及海參。據現場勘查及影像分析推估，當地海膽數量已達80萬至100萬顆的驚人數字。

海膽原本在珊瑚礁生態系中扮演重要角色，適度啃食藻類可讓珊瑚有更多生長空間。但海膽族群一旦失控，藻類被啃食光，原本豐富的生物多樣性消失，只剩下光禿禿的礁岩與海膽，科學界稱為「海膽荒礁」。

中山大學研究團隊推測，除了大自然颱風、氣候變遷影響外，主要原因包括遊客踩踏破壞棲地、過漁造成海膽天敵減少、人為汙水造成海膽食物增生等。建議除了要限制潮間帶人數、畫設核心保育區、限縮踩踏範圍、限制採捕海膽天敵外，也要進行海膽移除政策。

(中時 )