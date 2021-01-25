感謝醫護人員身處在危險防疫前線堅守崗位守護國人健康，食時創新餐飲集團公司旗下史坦利美式牛排大江店寒冬送暖，25日中午贈送100份店內銷售的舒肥炭烤雪花牛排餐給鎮守機場防疫邊境大門第一線奮戰責任醫院的部立桃園醫院，為全體醫護人員日以繼夜不辭辛勞加油打氣，並為他們禱告。

該集團總經理楊宗勳曾任華膳空廚子公司寶頂餐飲營運長，與桃園淵源很深，他指出，保護好我們自己，就是對醫護最大的支持。食時創新餐飲集團透過此實際的行動與支援，響應政府防疫作戰一條心，凝聚國人落實抗疫的決心，共同為守護台灣努力。

「食時創新餐飲集團」創新精耕、感動顧客，從人與人之間互動的溫度出發。創辦人Stanley、Jill從美式餐飲起家，在兩人的「創新」經營哲學下，「堅持誠信」，對食品安全的嚴格把關、「充滿溫度」的在地化經營，讓事業版圖遍及新竹、桃園及台北三地，目前仍積極在各地展店規劃中。

食時創新餐飲集團旗下5個品牌分別為：史坦利美式牛排、Go eat TAPAS Dining Bar西班牙餐酒館、同.暖選鍋物、金福越式河粉和依時海陸市集電商網購平台。

目前台灣共有7家直營店，各個品牌成績亮眼。其中兩間餐廳分別榮獲德國iF室內設計大獎及英國WIN AWARDS商業空間設計獎殊榮，更登上知名設計雜誌Wallpaper，希望能提供顧客更美好的用餐環境及難忘的生活體驗。

(工商 )