大學學測剛考完，國文寫作題目「如果我有一座新冰箱」引發社會熱議，不少名人也藉題發揮，寫出精采好文，中山醫大兒童急診科主任謝宗學也模擬學測，在臉書粉專PO出抗疫神文，博得滿堂采，網友大讚「護國神冰箱」寫出新高度，文筆太好拿滿分無誤。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」上，強迫自己模擬學測，以40分鐘內完成「如果我有一座新冰箱」一文，他問大家，這樣不知道可以拿到幾分？

謝宗學一開頭直接破題，如果我有一座新冰箱，會希望它有極低溫的冷凍功能，最低溫達到零下負70度，並有不同區域的控溫功能，可以保存各種不同廠牌有效安全的新冠肺炎疫苗。

他接著寫道，新冰箱的容量大到足夠存放至少 4600 萬劑疫苗，可以讓全台灣人民可以完整接種兩劑疫苗，產生足以對抗武漢肺炎病毒的抗體，達到群體免疫的效果，讓我的國家完全脫離病毒危機。

謝宗學再闡述，新冰箱除了保存疫苗外，同時保存過去一年參與台灣對抗新冠肺炎的記憶。身為兒童急診醫師，站在第一線處理各式兒童急重症，過去一年亦承擔部分防疫責任，幫忙急診分流、採檢、治療疑似感染病患，做好醫院端的防疫工作。此外，成立的粉專分享了許多病毒的知識和防疫觀念，讓更多人一起參與防疫工作，提醒個人衛生防護措施的重要，勤洗手、戴口罩、不觸碰臉口鼻眼、減少到無法保持社交距離的空間，希望團結眾人的力量幫助國家不至於因為病毒淪陷。

最後結語謝宗學說，對抗新冠肺炎的戰爭仍未結束，還有漫長的挑戰需要克服，他希望新冰箱保存的疫苗可以幫助國家度肺炎的危機，也能保存這段時間和病毒作戰的回憶，這段和國人同島一命、防疫救國的紀錄，將是我一生中最珍貴的回憶，永生難忘！」

看到謝宗學的PO文，網友全都讚翻了，「滿分，不能再高了」、「祝願台灣抗疫滿級分，大家加油！台灣加油！」、「」好強的文筆！101分、「護國神冰箱的概念」、「滿級分無誤」、「真的應該你去考」、「謝醫師連學測作文都不忘本業！」、「人生經驗是好文章不可或缺的靈魂」。

(中時新聞網)