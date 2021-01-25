榮獲金馬獎最佳新演員、最佳音效肯定的國片《無聲》24日晚間在第51屆印度國際影展上奪下「最佳導演」和「最佳男演員」2項大獎，獲封「影帝」的劉子銓立刻在臉書上興奮喊「天啊我！得！獎！了！謝謝評審的肯定，讓我在18歲生日的前夕得到這份最大的禮物」，並謙虛地感謝導演和工作人員，「有你們一起才能讓這部電影變的更好，也才能夠讓聾人文化能夠更被大家認識」。

爸爸劉亮佐得知兒子獲獎的喜訊，當下忍不住哭了，激動地表示「開心的程度遠大於自己得到任何獎」，也發現印度國際影展和德國慕尼黑影展、英國倫敦影展、美國芝加哥影展等屬於同一級別，劉子銓是華語電影繼張學友和段奕宏之後第三個得到該獎的演員後，淚喊「這是從事33年戲劇工作至今的我想都沒想過的成就，能被自己的小孩超越絕對是父母最大的期待」，更不忘勉勵愛子「不過戲劇這條路還很長，期待銓銓一定要努力謹慎充滿熱情的慢慢走下去」。

媽媽趙小僑也感到相當地驕傲和開心，「銓銓很幸運，15歳那年遇到柯貞年導演還有無聲的團隊」，並稱「目前銓銓17歳，這只是起點，接下來必須帶著珍惜感恩的心繼續努力，帶给大家更好的作品」。《無聲》將於2月3日在CATCHPLAY＋影音平台上架。

(中時 )