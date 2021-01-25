台南市文資處近來於國定古蹟台南大天后宮壁畫周邊增設2座負離子產生器，有效減少壁畫受油煙沾附情形。（文資處提供／李宜杰台南傳真）

台南市文資處近來於國定古蹟台南大天后宮壁畫周邊增設2座負離子產生器，有效減少壁畫受油煙沾附情形。（文資處提供／李宜杰台南傳真）

台南市文資處近來於國定古蹟台南大天后宮壁畫周邊增設2座負離子產生器，有效減少壁畫受油煙沾附情形。（文資處提供／李宜杰台南傳真）

國立台南藝術大學邵慶旺老師透過負離子技術，解決傳統壁畫長期遭受鹽害風化損害及廟宇油煙汙染問題，台南市文資處有鑒於春節將近，更於國定古蹟台南大天后宮壁畫周邊增設2座負離子產生器，期在年節宮廟香火鼎盛期間，有效減少壁畫受油煙沾附情形，提供清淨的保存環境。

台灣傳統廟宇文物如壁畫、彩繪、石碑等，因處在開放空間，易受到周邊環境影響造成汙染損壞、保存不易。經研究得知，線香燃燒會產生如多環芳香烴、懸浮微粒與揮發性有機化合物等物質，讓傳統灰作壁畫的表面累積油煙和微粒，壁畫上的圖像因而遭受覆蓋，同時汙染物沉澱到壁畫的毛細孔隙中，造成嚴重的汙染現象。

為減少上述危害因子，邵慶旺老師進行科學負離子技術和奈米級抗汙藥劑研究，運用靜電原理，藉由設置在壁畫周邊的負離子產生器，每秒散發出千萬顆粒的負離子，持續性的與空氣中的油煙、懸浮微粒等產生結合、沉降，並且還有分解細菌、病毒的作用。

經觀察，已能確定負離子具有能捕捉廟宇空間中的空氣微粒和油煙的功用，現正進行中的遠程負離子試驗，期望能夠降低壁畫受到油煙附著的問題，使壁畫有一層防護罩，降低汙染現象。文資處表示，時代在進步，傳統百年廟宇逐步運用最新科技保護、傳承廟宇中的文化珍寶，值得社會大眾予以肯定及鼓勵。

(中時 )