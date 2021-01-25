衛福部立桃園醫院群聚感染事件，至今已有15人確診，且首度出現感染源不明的患者，指揮中心更宣布居家隔離人數遽增至5千人，引起民眾擔憂疫情擴大。對此，前衛生署長楊志良分析，未來可能有超過5成的機率，台灣的疫情會惡化到像日本一樣，並給出4點防疫方面的建議。

楊志良25日在政論節目《頭條開講》中表示，「我現在要講，非常有可能，有5成以上的機會，55%，我們未來2、3個月就會跟和今天的日本差不多」，他還指出，有些人出院很久了，結果又確診，還傳染給家人，但病毒從哪裡來的完全不知道。

楊志良指出，有很多東西被隱瞞住，比如很多人問陳時中篩劑有多少，包括核酸和抗體到檢測，結果到今天為止沒有人知道，這是機密嗎？至於疫苗到底何時會有，大家也不知道，反而別的國家是很透明的。

楊志良還直言，自己是最挺陳時中的，「他再怎麼說我都沒關係」，因為如果民眾繼續不相信陳時中，不相信指揮中心，這是全民的痛苦，情就不能控制了，「拜託時中部長，不要把自己的能量，包括疫情指揮中心的能量，減弱了、衰敗了，這絕對不是全民之福」。

同時，楊志良也批評台灣防疫有雙重標準，比如各國禁止英國飛機飛航時，「只有中華民國繼續，因為英國好棒棒」。他還認為，關島醫療包機有貓逆，因為大可以讓他們去韓國或日本。同時他還鼓勵最近遭受各界批評的前國建署長邱淑媞，多跟他學習，不要心情不好。

最後，他也對防疫工作提出幾點建議，一是所有入境旅客都要普篩，再隔離14天；二是如果有醫療人員認為自己需要篩檢，就讓他們免費篩檢；三是醫護人員天天住醫院會受不了，可以讓他們去住旅館；四是多培養幾個醫院的照顧量能，萬一炸鍋，還能去提供這樣的服務。

(中時新聞網)