目前在大陸港口外等待清關半年多的澳洲煤炭船超過80艘，不過，最新消息指出，大陸對澳洲煤炭禁令目前正處於初步審議階段，可能對禁令生效之前就到達的貨船放行，即可能先允許5噸煉焦煤卸貨。

綜合陸媒報導，知名投行摩根史坦利表示，大陸對澳洲煤炭禁令目前正處於初步審議階段，很有可能對禁令生效之前就到達的貨船放鬆限制，預計接下來將首先允許卸貨5噸煉焦煤。這5噸煉焦煤屬於「散貨」，從2020年10月之前就從澳洲運至大陸，目前還停留在大陸港口。

但截至目前為止，澳洲、美國媒體等都報導了「大陸考慮解除澳洲煤炭禁令」的消息，但這一說法尚未得到大陸相關部門的正面回應。

報導指出，上周大陸有關代表人士曾表示，近年來，大陸多次在進口的煤炭中發現質量不合格地情況，大陸在澳洲輸陸煤炭問題上的立場一直很明確，加強對進口煤炭的質量安全檢查，是為了保護大陸企業的合法權益以及實現環境保護，也符合國際以及大陸的法律規定。

同時，大陸近年來實行「煤改電」，對於煤炭進口一直嚴格把關，不只是澳洲，去年1至10月，大陸自印尼進口的煤炭也有所減少（同比減少24%）。

此外，自去年10月開始，得知澳洲煤炭在大陸市場減少後，蒙古及俄羅斯等國就提出可以與大陸擴大煤炭生意規模。2020年11月，大陸自俄羅斯、蒙古兩個進口的煉焦煤總量高達302萬噸，占大陸煉焦煤進口總量的81.2%，而在2019年，大陸有40%的煉焦煤需從澳洲進口。

(中時新聞網)